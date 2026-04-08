MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月6日（月）の放送では、ゲストとしてオリエンタルラジオの藤森慎吾とテレビプロデューサーの佐久間宣行が登場。藤森がデビューしてすぐにブレイクしたことへの本音を語った。【映像】オリラジ藤森、大ブレイク時の心境や、相方不在の悩みをガチトーク今回の放送では、スター発掘の話題が挙が