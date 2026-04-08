タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの大倉士門（33）との“ラブラブ”旅行ショットや、ふっくらしたお腹を披露した。【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「たまってる写真どんどんどんっ」とつづり、ハワイ旅行で撮影した写真を多数アップ。オールブラックコーデで、ふっくらしたお腹が際立つショッ