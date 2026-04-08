「お腹大きくなってる」第1子を妊娠中のみちょぱ、お腹ふっくらショット公開 夫婦でハワイ旅行満喫「可愛い」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの大倉士門（33）との“ラブラブ”旅行ショットや、ふっくらしたお腹を披露した。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「たまってる写真どんどんどんっ」とつづり、ハワイ旅行で撮影した写真を多数アップ。オールブラックコーデで、ふっくらしたお腹が際立つショットや、夫婦で見つめ合う“ラブラブ”ショットなどを披露している。
旅行を満喫する仲むつまじい姿に、コメント欄には「お腹大きくなりましたね」「みちょぱは海外が似合う」「お腹大きくなってる」「最近みちょぱの顔が幼く見える」「みちょぱ夫婦大好き」「可愛い」などと反響が集まっていた。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「たまってる写真どんどんどんっ」とつづり、ハワイ旅行で撮影した写真を多数アップ。オールブラックコーデで、ふっくらしたお腹が際立つショットや、夫婦で見つめ合う“ラブラブ”ショットなどを披露している。
旅行を満喫する仲むつまじい姿に、コメント欄には「お腹大きくなりましたね」「みちょぱは海外が似合う」「お腹大きくなってる」「最近みちょぱの顔が幼く見える」「みちょぱ夫婦大好き」「可愛い」などと反響が集まっていた。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した。