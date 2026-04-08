◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン―勝利した前走の阪神ＪＦを振り返って。松山騎手「スタートも良く、最後もいい脚を使って、非常に強かったと思います」―距離への不安はなかったか。「これまで全部乗ったなかで、（マイルも）もつんじゃないかと思っていました」―この馬の長所は。「跳びが大きくてきれい。そのなかでいいスピードを持ってい