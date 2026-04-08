ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。3打数1安打1打点2四球で、4－1の勝利に貢献した。初回に四球で出塁し、連続試合出塁を「42」に更新。2009年にイチロー（当時マリナーズ）が樹立した日本選手記録「43」にあと1試合に迫った。8日（同9日）には先発登板する予定で、今季2勝目とともに出塁記録の達成が期待されている。 ■日本選手の