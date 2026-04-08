ヴィジュアル系ロックバンド「DIRENGREY」が8日、3年10カ月ぶりのメジャー12作目となるアルバム「MORTALDOWNER」をリリースする。ティザー画像の表示回数が100万回を超えるほどの反響を呼んでいる。同アルバムは、2024年4月に発売したシングル「TheDevilInMe」を含む全13曲を収録。ファンからは「進化するサウンドと重厚なヘビィネス」「バンドの新たな金字塔」といった驚きの声が上がっている。バンドは新アル