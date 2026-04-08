4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）に出場するRIZINバンタム級王者のダニー・サバテロが、同大会の注目カードを“毒舌解説”した動画が、YouTube「ABEMA」格闘公式チャンネルで公開された。【動画】サバテロが堀江圭功、久保優太、そして後藤丈治を毒舌酷評!!動画企画「教えて！サバテロ先生」では、サバテロが独自の視点で対戦カードを分析。第10試合でパトリッキー・