【RIZIN】サバテロが堀江圭功、久保優太、そして後藤丈治を毒舌酷評!!「ぬるい環境からはすぐに抜けろ」
4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）に出場するRIZINバンタム級王者のダニー・サバテロが、同大会の注目カードを“毒舌解説”した動画が、YouTube「ABEMA」格闘公式チャンネルで公開された。
【動画】サバテロが堀江圭功、久保優太、そして後藤丈治を毒舌酷評!!
動画企画「教えて！サバテロ先生」では、サバテロが独自の視点で対戦カードを分析。第10試合でパトリッキー・ピットブルと対戦する堀江圭功について「技術が高く上り調子」と評価しつつ、「強い相手に勝ったり、よくわからない相手に負けたりと戦績にむらがある」と指摘した。さらに過去に堀江が酒を飲みすぎてRIZIN榊原信行CEOを怒らせた飲酒トラブルにも触れ、「今すぐ飲むのをやめて一生飲むな」「怒られるなんてアホとしか言いようがない」と厳しい言葉を投げかけた。
フェザー級タイトルマッチでラジャブアリ・シェイドゥラエフと対戦する久保優太については、「打撃が素晴らしい選手」と評価する。しかし、久保が彼女とTikTokに励んでることを聞かされると「チャンピオンになりたいなら他にやることがある。ぬるい環境からはすぐに抜けて格闘技に集中しろ」と辛口コメントを展開した。
一方で、自身のタイトルマッチで対戦する後藤丈治については「同じことの繰り返し」と分析し、「俺には当たらない。当たっているのはレベルの低い相手だから」バッサリ。「とにかくフィニッシュする。福岡で圧倒的に勝ってベルトを防衛する」と力強く宣言した。
【動画】サバテロが堀江圭功、久保優太、そして後藤丈治を毒舌酷評!!
動画企画「教えて！サバテロ先生」では、サバテロが独自の視点で対戦カードを分析。第10試合でパトリッキー・ピットブルと対戦する堀江圭功について「技術が高く上り調子」と評価しつつ、「強い相手に勝ったり、よくわからない相手に負けたりと戦績にむらがある」と指摘した。さらに過去に堀江が酒を飲みすぎてRIZIN榊原信行CEOを怒らせた飲酒トラブルにも触れ、「今すぐ飲むのをやめて一生飲むな」「怒られるなんてアホとしか言いようがない」と厳しい言葉を投げかけた。
一方で、自身のタイトルマッチで対戦する後藤丈治については「同じことの繰り返し」と分析し、「俺には当たらない。当たっているのはレベルの低い相手だから」バッサリ。「とにかくフィニッシュする。福岡で圧倒的に勝ってベルトを防衛する」と力強く宣言した。