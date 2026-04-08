熊本市中央区役所は、子どもの発達相談に関する個人情報が記載された「予約簿ファイル」を紛失したと発表しました 。 対象は220人にのぼり、区は対象者への謝罪と再発防止策を急いでいます 。 紛失が発覚したのは、熊本市の中央区保健こども課が実施している心理相談の2025年度分の予約簿です 。 心理相談は、相談者の子どもの発達の様子を確認しながら、関わり方や対応を助言し、必要に応じて発達検査をしたり関係機関を紹介し