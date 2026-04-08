デジオンは、DTCP-IP対応のテレビ番組視聴アプリ「DiXiM Play」で利用できる新サービスとして、録画番組や動画を一元管理し、あらゆるデバイスから視聴できるクラウドサービス「DiXiM U Cloud」を4月8日より提供開始した。DiXiM Playライセンスを持っている人向けのスタンダードプラン(月額380円)と、DiXiM Playのライセンスがセットになったフルセットプラン(月額580円)を用意する。 DiXiM Playに最新アッ