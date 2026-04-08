熊本県高森町で地元の人が復興の思いを込めて植えた桜が、満開の花を咲かせています。 阿蘇五岳の根子岳を背景に、約400本の枝垂れ桜が咲いているのは高森町の「サクラミチ」です。 この場所は、6年前に整備された防災道路で、近くの造園会社「大阿蘇造園」が、豪雨災害や熊本地震への支援に感謝の思いを込め、道沿いに約1万本の桜を植えました。 福岡からの観光客「枝垂れ桜が大好きなので、こんなに見られるのが嬉しいです」