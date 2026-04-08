アーセナルに所属するU−19イングランド代表FWマックス・ダウマンが、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝における最年少出場記録を樹立した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準々決勝ファーストレグが7日に行われ、アーセナルは敵地でスポルティングと対戦。スコアレスのまま後半アディショナルタイムに突入したなか、90＋1分にカイ・ハヴァーツが決勝点を決め、1−0で先勝した。この試