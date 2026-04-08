3人組グループ・NEWSの増田貴久が、9日午後4時から配信される音楽番組『Star Song Special Season3』第2回に出演する。同番組では“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。MCは井戸田潤（スピードワゴン）が務め、ゲストとして増田が出演する。【写真】増田貴久、ジュニアの後輩たちから質問攻めにスタジ