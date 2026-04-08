明日9日の夜から10日にかけて、全国的に本降りの雨となり、風が強まることもありそうです。この雨を境に気温が上がり、11日は関東を中心に所々で25℃以上の夏日になるでしょう。12日以降も、暖かい空気が優勢です。1週目:雨のあとは気温上昇スポーツなどは暑さ対策を低気圧と、移動性の高気圧が、日本付近を交互に通るでしょう。明日9日(木)の夜から10日(金)にかけては全国的に雨で、本降りになる時間帯もありそうです。風も強め