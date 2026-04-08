明日9日の夜から10日にかけて、全国的に本降りの雨となり、風が強まることもありそうです。この雨を境に気温が上がり、11日は関東を中心に所々で25℃以上の夏日になるでしょう。12日以降も、暖かい空気が優勢です。

1週目:雨のあとは気温上昇 スポーツなどは暑さ対策を

低気圧と、移動性の高気圧が、日本付近を交互に通るでしょう。

明日9日(木)の夜から10日(金)にかけては全国的に雨で、本降りになる時間帯もありそうです。風も強めに吹くでしょう。低気圧の進路は北よりで、南から暖かい空気が流れ込みます。雨のわりに、気温は高い予想です。

11日(土)は、日差しの力が加わって、気温がさらに上がるでしょう。東京都心をはじめ、特に関東では25℃以上の夏日の地点が続出する見込みで、東海から九州にかけても太平洋側を中心に所々で夏日になりそうです。体が暑さに慣れていない時期です。屋外のレジャーやスポーツをする際は、体調を崩さないよう、こまめな水分補給を心掛けてください。

その先も、広い範囲に日差しが届きますが、13日(月)は西から前線が延びて、九州から関東で曇りや雨となるでしょう。

暖かい空気が優勢で、気温は全国的に平年より高い状態が続く予想です。

2週目:天気が数日の周期で変化 気温は引き続き高め

この期間も、天気が短い周期で変化するでしょう。

特に雨の範囲が広がるのは、19日(日)から20日(月)の前半となりそうです。ただ、まだ予想に幅があり、雨の範囲やタイミングが変わる可能性があります。



気温は引き続き平年を上回る日が多い予想です。関東から九州にかけて、日中の気温が連日20℃を超えて、雨の降る日も暖かく感じられるでしょう。北陸や東北も20℃くらいまで上がる日が多く、東北北部の桜も一気に満開になりそうです。北海道でも15℃を超える所が増えて、道南方面では桜のつぼみが膨らんでくるでしょう。