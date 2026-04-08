家電量販店やスマホグッズ専門店で販売されている、スマホののぞき見を防止できる保護フィルム。手頃なものでも1,000円前後、高価なものだと2,000円を超えるものもありますよね。そんな中、なんとダイソーでは300円で販売されているんです！お手頃だけど、効果が気になるところ…。さっそく試してみました。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：iPhone 16／15／15 Pro／14 Pro用上下左右のぞき見防止ガラス保護フィルム価格