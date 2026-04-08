100均で300円なら十分すぎる！他所だと安くても1000円超え…スマホを守る安心グッズ

家電量販店やスマホグッズ専門店で販売されている、スマホののぞき見を防止できる保護フィルム。手頃なものでも1,000円前後、高価なものだと2,000円を超えるものもありますよね。そんな中、なんとダイソーでは300円で販売されているんです！お手頃だけど、効果が気になるところ…。さっそく試してみました。

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商品情報

商品名：iPhone 16／15／15 Pro／14 Pro用 上下左右のぞき見防止ガラス保護フィルム

価格：￥330（税込）

対応機種：iPhone 16／15／15 Pro／14 Pro

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4973911829113

専門店だと地味に高い…！ダイソーのスマホ用のぞき見防止フィルムをお試し

家電量販店やスマホグッズ専門店などで販売されている、スマホののぞき見対策ができるガラス保護フィルム。手頃なものでも1,000円前後、高価なものだと2,000円を超えるものもあって、なかなか手を出しにくいアイテムです。

そんなのぞき見防止フィルム、実はダイソーでも販売されています！こちらの商品をモバイルグッズ売り場で見つけたのですが、効果が気になるところ…そこで購入して試してみました。

『アイフォーン 16／15／15 Pro／14 Pro用 上下左右のぞき見防止ガラス保護フィルム』の価格は、なんと330円（税込）とかなりお手頃です！

ただ、お安いためかホコリ除去シートやクリーニングクロスは付属していません。

装着する前に、手持ちのクロスなどでスマホの汚れやホコリを取り除く必要があります。

保護ガラスに付いているフィルムを剥がし、画面の穴位置を合わせ、ゆっくりと置くように貼り付けます。

気泡が入った場合は、柔らかい布などで中心からゆっくり外側に押し出します。

300円にしては十分なクオリティ！手軽に対策ができる◎

装着後、明るさを最大にした状態で検証してみました。正面から画面を見ると全く問題なく見えます。

ただ、透明なフィルムをつけているときよりも画面が暗く感じます。明るさを調整すれば問題ありませんが、バッテリーのもちが心配な方にとっては気になる点かもしれません。

斜めや角度によってはうっすらと見えますが、じっくりと良く見ない限りはわかりにくいです。

光が反射することも相まって、かなり見えにくいと思います。

上下に傾けてみましたが、ほとんど見えません。個人的には、使わないよりもかなり安心できると感じました。

付属品がないものの、個人的には300円でここまで効果を発揮してくれるのであれば十分だと感じました！

高価格帯でもっと高性能の商品もあるかもしれませんが、とりあえず手軽に対策したい、頻繁に買い替えたいという方には、かなり良い選択肢だと思います。

ダイソーで『アイフォーン 16／15／15 Pro／14 Pro用 上下左右のぞき見防止ガラス保護フィルム』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。