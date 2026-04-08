【PSストア：「SPRING SALE」第二弾】 開催期間：4月8日～4月22日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて開催中の「SPRING SALE」において、4月8日より第二弾のセール対象タイトルを追加した。セール期間は4月22日まで。 「SPRING SALE」第二弾タイトルには「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Delux