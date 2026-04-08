ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて開催中の「SPRING SALE」において、4月8日より第二弾のセール対象タイトルを追加した。セール期間は4月22日まで。

「SPRING SALE」第二弾タイトルには「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」、「Battlefield 6 ファントムエディション」、「龍が如く８ デラックス・エディション」などがラインナップ。期間中は対象タイトルが最大80%OFFで販売される。

なお、セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なるため、商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。

□「SPRING SALE」のページ

【セール対象タイトル（一部）】

「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」 価格：9,790円 → 5,874円（40%OFF）

「Battlefield 6 ファントムエディション」 価格：13,900円 → 10,425円（25%OFF）

「龍が如く８ デラックス・エディション」 価格：10,780円 → 3,234円（70%OFF）

「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」 価格：10,978円 → 1,646円（85%OFF）

(C)Konami Digital Entertainment

(C) 2026 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

(C)SEGA

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche

Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER

characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc