『小鳥ライダーは都会で暮らしたい-モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記-』第1巻（竹書房）が4月7日（火）に発売された。 【画像】『小鳥ライダーは都会で暮らしたい-モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記-』・試し読み 転生少年・カナリアの夢は可愛いものに囲まれて楽しく暮らすこと。前世の夢を叶えるため「恐ろしい神の山」と呼ばれる辺境の地を飛び出し、相棒の騎鳥・チロロと一緒に王都を目指す。