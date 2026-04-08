お笑いコンビ「空気階段」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）公式Xが、2026年4月7日、鈴木もぐらさん（38）のダイエットのビフォーアフター写真を公開した。「江戸時代にあったものだけ食べる」4月6日深夜（7日未明）放送の「空気階段の踊り場」では、鈴木さんが3か月かけて、体重123キロから85キロと、マイナス38キロのダイエットに成功したことが明かされた。方法は「江戸時代にあったもの