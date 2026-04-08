【漫画】本編を読む目標に向かって諦めずに努力する姿の切実さ、合否発表直前の緊張感、そして喜びと悲しみ。受験生とその家族が合格を掴み取るために積み重ねる時間は壮大なドラマといっていい。『中学受験に挑戦したら、想像以上に壮絶でした』（うえだしろこ：著、西村創：監修・解説/KADOKAWA）は、著者・うえだしろこ氏が経験した、中学受験に臨む長男と彼をサポートする家族の3年間を綴ったコミックエッセイである。漫画