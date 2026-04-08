日本最大級のフィットネスジム「ゴールドジム」を運営する株式会社THINKフィットネスが開催の『マッスルゲート』が初めて沖縄で行われることになり、7日、現地沖縄にて、『マッスルゲート沖縄大会』のオンライン記者発表が行われた。【写真】ポーズを決める、玉城龍一選手と糸数ゆかり選手■1950年代、60年代のベニス・ビーチやサンタモニカの雰囲気を沖縄で再現？『マッスルゲート』とは、トレーニングの成果を披露する「筋肉