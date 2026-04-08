筋肉コンテストの登竜門『マッスルゲート』初の沖縄開催、出場エントリーは募集枠を大きく上回る300名超
日本最大級のフィットネスジム「ゴールドジム」を運営する株式会社THINKフィットネスが開催の『マッスルゲート』が初めて沖縄で行われることになり、7日、現地沖縄にて、『マッスルゲート沖縄大会』のオンライン記者発表が行われた。
【写真】ポーズを決める、玉城龍一選手と糸数ゆかり選手
■1950年代、60年代のベニス・ビーチやサンタモニカの雰囲気を沖縄で再現？
『マッスルゲート』とは、トレーニングの成果を披露する「筋肉の登竜門」として、全国で絶大な人気を誇るボディメイクコンテスト。発表には、THINKフィットネス・代表取締役の手塚栄司氏がオンラインで参加。現地沖縄からは、同大会出場予定のメンズフィジーク・玉城龍一選手、ウーマンズウェルネス一般の部・糸数ゆかり選手らが出席した。
初の沖縄大会のきっかけについて手塚氏は「昨年2月、同じ場所でSPORTECという展示会を行ったのですが、会場のすぐ裏手に海があり、この素晴らしい環境を生かしたかった」とコメント。また、「1950年代、60年代、アメリカのベニス・ビーチやサンタモニカで体を鍛えた方々が楽しそうにしている写真が日本でも多く出回り、話題となった。沖縄ならばそれを再現できるのではないかと思いました」と離した。
これに地元沖縄からエントリーした玉城選手は、「うれしく思った。以前から盛り上がっている大会がついに地元へ。沖縄の活力につながれば。また、県外とは違い、家族や友人ら多くの知人が声援を送ってくれることを楽しみにしています」と感想を。糸数選手は、「いい緊張感とワクワクがあります。競技自体は2年ほどしかありませんが、（肥満が多いと言われる沖縄の）周囲の人々にも体を鍛えたいという影響を与えられたら」と意気込みを語った。
■「ボディコンテストの発展につながる競技になればうれしい」
この大会は募集枠を大きく上回る300名超の出場エントリーを記録。チケットも即完売し、会場枠を広げ、追加チケットの販売も行うほどの話題となっている。また今大会より新たに、手持ちの水着で参加が可能な初心者向けの「ビーチビキニ」カテゴリーもスタート。手塚氏は「これをきっかけにボディコンテストの発展につながる競技になればうれしい」と話した。
さらに「最大の見どころは、参加年齢の幅広さ。年齢を感じさせない姿で出演される（高齢の）方もいるかもしれない。筋力を維持することでいつまでも若々しく健康でいられることが啓蒙できれば。また、今大会は初めて、競技後のリラックスした選手たちがビーチで楽しそうにしている、過去日本では見られなかった姿が見られます。ちょうど沖縄が海開きの日だということもあり、そこにも注目してもらいたい」と語った。
なお同大会は、沖縄コンベンションセンターの「レジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa」内イベントにて、4月24日〜25日の2日間に渡って行われる。24日（14時頃〜17時頃予定）には、メンズタンクトップ、マスキュラーフィジーク、ウーマンズフィジーク、ウーマンズウェルネス、ウーマンズレギンスフィットネスが。25日（11時頃〜17時頃予定）には、ボディビル、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ウーマンズレギンス、ビキニフィットネス、ボディフィットネス、ビーチビキニが、審査される。
取材・文／衣輪晋一
【写真】ポーズを決める、玉城龍一選手と糸数ゆかり選手
■1950年代、60年代のベニス・ビーチやサンタモニカの雰囲気を沖縄で再現？
『マッスルゲート』とは、トレーニングの成果を披露する「筋肉の登竜門」として、全国で絶大な人気を誇るボディメイクコンテスト。発表には、THINKフィットネス・代表取締役の手塚栄司氏がオンラインで参加。現地沖縄からは、同大会出場予定のメンズフィジーク・玉城龍一選手、ウーマンズウェルネス一般の部・糸数ゆかり選手らが出席した。
これに地元沖縄からエントリーした玉城選手は、「うれしく思った。以前から盛り上がっている大会がついに地元へ。沖縄の活力につながれば。また、県外とは違い、家族や友人ら多くの知人が声援を送ってくれることを楽しみにしています」と感想を。糸数選手は、「いい緊張感とワクワクがあります。競技自体は2年ほどしかありませんが、（肥満が多いと言われる沖縄の）周囲の人々にも体を鍛えたいという影響を与えられたら」と意気込みを語った。
■「ボディコンテストの発展につながる競技になればうれしい」
この大会は募集枠を大きく上回る300名超の出場エントリーを記録。チケットも即完売し、会場枠を広げ、追加チケットの販売も行うほどの話題となっている。また今大会より新たに、手持ちの水着で参加が可能な初心者向けの「ビーチビキニ」カテゴリーもスタート。手塚氏は「これをきっかけにボディコンテストの発展につながる競技になればうれしい」と話した。
さらに「最大の見どころは、参加年齢の幅広さ。年齢を感じさせない姿で出演される（高齢の）方もいるかもしれない。筋力を維持することでいつまでも若々しく健康でいられることが啓蒙できれば。また、今大会は初めて、競技後のリラックスした選手たちがビーチで楽しそうにしている、過去日本では見られなかった姿が見られます。ちょうど沖縄が海開きの日だということもあり、そこにも注目してもらいたい」と語った。
なお同大会は、沖縄コンベンションセンターの「レジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa」内イベントにて、4月24日〜25日の2日間に渡って行われる。24日（14時頃〜17時頃予定）には、メンズタンクトップ、マスキュラーフィジーク、ウーマンズフィジーク、ウーマンズウェルネス、ウーマンズレギンスフィットネスが。25日（11時頃〜17時頃予定）には、ボディビル、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ウーマンズレギンス、ビキニフィットネス、ボディフィットネス、ビーチビキニが、審査される。
取材・文／衣輪晋一