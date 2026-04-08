NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら4月5日に放送された第十三回「疑惑の花嫁」では、織田勢に徳川家康（松下洸平）も加わり、藤吉郎との再会シーンが描かれました。その中で家康が発したひと言が視聴者の笑いを誘い、SNSでも大きな話題となってます。＊以下第十三回のネタ