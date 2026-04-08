2026年3月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第3位は、過去のいじめ被害を顔出しで告白した女性のインタビュー記事だ。 【画像】「学校が大好きだった」いじめを受ける以前の小学生の頃、ランドセルを背負う姿の写真 2026年3月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、学歴詐称問題で揺れる田久保前伊東市長の記事だ。そ