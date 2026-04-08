2026年3月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第2位は懲役22年の実刑判決が出た殺人事件の記事だ。 〈画像〉パンチパーマをあて筋肉がムキムキだった渥美被告と18歳で命を落としたAさん 2026年3月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。 第1位は、学歴詐称問題で揺れる田久保前伊東市長の記事だ。その後に在宅起訴となったが、記事では地元