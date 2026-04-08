Northrop Grumman（ノースロップ・グラマン）は日本時間2026年4月7日、「Minotaur IV（ミノタウロスIV）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた米国防総省の宇宙試験プログラム（STP）のペイロードは、所定の軌道へ無事に投入されたことが報告されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Minotaur IV（STP-S29A）・ロケット：Minotaur IV・打ち上げ日時 日本時間 2026年4月7日 20時33分・発