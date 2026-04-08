『鳴くことが少ない』とされている猫種4選 1.ロシアンブルー ロシアンブルーは「ボイスレスキャット（声なき猫）」という異名を持つほど、物静かなことで知られています。 「犬のように忠実」とささやかれ、帰宅時に出迎えてくれたり、おいでと言われたら近寄ってきてくれたりすることもあります。 猫といえば自由気ままでマイペースなイメージがありますが、そうした印象とは違う一面を持って