女の子がデートに遅れてしまったときは、男の器の大きさを見せつけるチャンスです。「ぜんぜん待ってないよ」的なありきたりなセリフではなく、小粋な冗談を繰り出して罪悪感を吹き飛ばしてあげるのが上級者の選択ではないでしょうか。そこで今回は、「デートに遅刻した女の子を笑わせる冗談９パターン」をご紹介いたします。【１】「時間なんて気にするな。時計はほっとけい！」と、オヤジギャグを発射する。オヤジギャグを発射す