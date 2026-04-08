デートに遅刻した女の子を笑わせる冗談９パターン
女の子がデートに遅れてしまったときは、男の器の大きさを見せつけるチャンスです。「ぜんぜん待ってないよ」的なありきたりなセリフではなく、小粋な冗談を繰り出して罪悪感を吹き飛ばしてあげるのが上級者の選択ではないでしょうか。そこで今回は、「デートに遅刻した女の子を笑わせる冗談９パターン」をご紹介いたします。
【１】「時間なんて気にするな。時計はほっとけい！」と、オヤジギャグを発射する。
オヤジギャグを発射することで、スケールの大きさを見せつけるパターンです。ギャグを言っていることを女の子に気づかれなかった場合は、しつこく言ってもサムいだけなので、すみやかに別の会話をした方が良いでしょう。
【２】「男にナンパされまくって、前に進めなかったんだろ？」と言って、突っ込みを待つ。
わざとらしく誤解をすることで、女の子に突っ込ませるパターンです。くだけた雰囲気を作れるので、楽しい気分でデートを始められるでしょう。女の子が気合いの入ったファッションやメイクで登場したときに言うと良いでしょう。
【３】「おかげさまで、生乾きのまま着たシャツが乾いたっス！」と言って、笑顔を見せる。
かなり強引に「女の子が遅れてきた」利点を挙げることで、笑いを誘いつつ優しさをアピールできるパターンです。もちろん、天気が悪い日にはキマらない冗談なので、晴天の日に使用を検討しましょう。
【４】「ドＭの俺としては、むしろもっと遅れてほしかったけどな」と言って、喜ぶ。
あえてドＭを主張することで、女の子の遅刻を喜んでしまうパターンです。女の子から本気でドＭだと思われて、毎回遅刻されると困るので、あくまでも冗談っぽく言い放つことがポイントです。
【５】「俺の時計って、太陽時計だから遅れたってわからなかった」と言って、とぼける。
いにしえの文明時計を持ちだすことで、「古っ！」という笑いを狙うパターンです。太陽時計を知らないと面白さが伝わらないので、教養レベルが同じぐらいの女の子に実践した方が良いでしょう。
【６】「おかげでふくらはぎを鍛えられたから、逆にありがとう」と言って、頭を下げる。
マッスル自慢をすることで意表をつくパターンです。待たされた（立たされた）おかげでふくらはぎが鍛えられたことをアピールすれば、女の子は「くだらない」と思いつつも頼もしい印象を持ってくれるでしょう。
【７】「待つのが趣味。俺の前世ってハチ公なんだぜ？」と言って、犬の真似をする。
死ぬまで飼い主を待ち続けた「忠犬ハチ公」を引き合いに出して、笑いを誘うパターンです。女の子が待ち合わせ時間に大幅に遅れて来たときに言えば、よりリアリティを演出できるでしょう。
【８】「ヒロインは遅れて登場するものさ」と言って、ひざまずく。
女の子をヒロインに見立て、アニメやマンガのような世界観を演出することで意外性を狙うパターンです。人が多い場所だと女の子に恥ずかしい思いをさせてしまうこともあるので、周囲に人が少ないことを確認してから繰り出したいところです。
【９】「帰ったらお仕置きだよ？」と言って、エロい顔をする。
デリカシーのないエロな冗談を言って、まるで自分が悪者のようになってあげるパターンです。女の子の罪悪感を打ち消してあげることができる一方で、真顔で言うとドン引きされる可能性もあります。あくまでも冗談として、信頼関係が築けている恋人に対して実践すると良いでしょう。
女の子がデートに遅刻してきたとき、他にはどんな冗談で笑わせることができるでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
【１】「時間なんて気にするな。時計はほっとけい！」と、オヤジギャグを発射する。
オヤジギャグを発射することで、スケールの大きさを見せつけるパターンです。ギャグを言っていることを女の子に気づかれなかった場合は、しつこく言ってもサムいだけなので、すみやかに別の会話をした方が良いでしょう。
わざとらしく誤解をすることで、女の子に突っ込ませるパターンです。くだけた雰囲気を作れるので、楽しい気分でデートを始められるでしょう。女の子が気合いの入ったファッションやメイクで登場したときに言うと良いでしょう。
【３】「おかげさまで、生乾きのまま着たシャツが乾いたっス！」と言って、笑顔を見せる。
かなり強引に「女の子が遅れてきた」利点を挙げることで、笑いを誘いつつ優しさをアピールできるパターンです。もちろん、天気が悪い日にはキマらない冗談なので、晴天の日に使用を検討しましょう。
【４】「ドＭの俺としては、むしろもっと遅れてほしかったけどな」と言って、喜ぶ。
あえてドＭを主張することで、女の子の遅刻を喜んでしまうパターンです。女の子から本気でドＭだと思われて、毎回遅刻されると困るので、あくまでも冗談っぽく言い放つことがポイントです。
【５】「俺の時計って、太陽時計だから遅れたってわからなかった」と言って、とぼける。
いにしえの文明時計を持ちだすことで、「古っ！」という笑いを狙うパターンです。太陽時計を知らないと面白さが伝わらないので、教養レベルが同じぐらいの女の子に実践した方が良いでしょう。
【６】「おかげでふくらはぎを鍛えられたから、逆にありがとう」と言って、頭を下げる。
マッスル自慢をすることで意表をつくパターンです。待たされた（立たされた）おかげでふくらはぎが鍛えられたことをアピールすれば、女の子は「くだらない」と思いつつも頼もしい印象を持ってくれるでしょう。
【７】「待つのが趣味。俺の前世ってハチ公なんだぜ？」と言って、犬の真似をする。
死ぬまで飼い主を待ち続けた「忠犬ハチ公」を引き合いに出して、笑いを誘うパターンです。女の子が待ち合わせ時間に大幅に遅れて来たときに言えば、よりリアリティを演出できるでしょう。
【８】「ヒロインは遅れて登場するものさ」と言って、ひざまずく。
女の子をヒロインに見立て、アニメやマンガのような世界観を演出することで意外性を狙うパターンです。人が多い場所だと女の子に恥ずかしい思いをさせてしまうこともあるので、周囲に人が少ないことを確認してから繰り出したいところです。
【９】「帰ったらお仕置きだよ？」と言って、エロい顔をする。
デリカシーのないエロな冗談を言って、まるで自分が悪者のようになってあげるパターンです。女の子の罪悪感を打ち消してあげることができる一方で、真顔で言うとドン引きされる可能性もあります。あくまでも冗談として、信頼関係が築けている恋人に対して実践すると良いでしょう。
女の子がデートに遅刻してきたとき、他にはどんな冗談で笑わせることができるでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）