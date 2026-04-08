８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、嫁に行ったりん（見上愛）が、驚きの事態に巻き込まれる。りんが出産した女の子・環はすくすく大きくなり、言葉も喋れるように。だが夫の亀吉（三浦貴大）は相変わらず酒をあおり、モラハラを繰り返していた。ある日、酒を飲んで遅く帰ってきた亀吉は、りんが実母の美津（水野美紀）に書いていた手紙をが読めずに不機嫌に。「どうせ俺の悪口でも言ってたんだろ」など