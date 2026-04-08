８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、嫁に行ったりん（見上愛）が、驚きの事態に巻き込まれる。

りんが出産した女の子・環はすくすく大きくなり、言葉も喋れるように。だが夫の亀吉（三浦貴大）は相変わらず酒をあおり、モラハラを繰り返していた。

ある日、酒を飲んで遅く帰ってきた亀吉は、りんが実母の美津（水野美紀）に書いていた手紙をが読めずに不機嫌に。「どうせ俺の悪口でも言ってたんだろ」などと絡みだし、「早いところ、もっといいところへ嫁いどけば良かったとおもってんだべ？」と嫌みを言う。黙り込むりんに「ウソでも違うっていえねえんか！」と怒鳴りだし、環は信州の牧場に嫁にやるなどと言い出す。

そして酔っぱらって寝ている環にまで絡もうとしたことから、りんはほうきで応戦。フラフラと立ち上がった亀吉は、水の入った茶碗を投げつけ、あんどんにぶつかり、そこから家が火事になってしまう。

亀吉の母が驚いてやってくるも、亀吉だけを助けて逃げてしまい、りんは環を抱いて、そのまま一ノ瀬の実家に逃げ込む。

ヒロインの夫が酒に溺れ、モラハラ、ＤＶを繰り広げ、姑も意地悪な展開は最近の朝ドラでは珍しい。久々のクズ夫にネットも「とんだモラハラ＆マザコン夫やな」「１８も年上なのにモラハラで酒飲みでマザコンはあかん。火事のときに妻子を守らないなんて最低」「モラハラ夫とアル中と火事…朝から色々ヘビー過ぎる」「亀吉が火事で逃げ出す時の『おっかぁ〜』しか言わないところがマザコンクズ旦那らしくて良かった（笑）」「酒乱マザコンＤＶ夫だった！」など、火事同様、炎上していた。