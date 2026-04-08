TRF・SAMがダンスレッスンに励む『今日好き』メンバーの前に突如登場。レジェンドダンサーの姿に一同が目を丸くする一幕があった。【映像】SAMの登場に驚くメンバーたちABEMAにて4月1日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#49では、TRFのSAMがダンスレッスンに励む『今日好き』メンバーの前に突如現れた。ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日の15時から1