TRF・SAMがダンスレッスンに励む『今日好き』メンバーの前に突如登場。レジェンドダンサーの姿に一同が目を丸くする一幕があった。

【映像】SAMの登場に驚くメンバーたち

ABEMAにて4月1日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#49では、TRFのSAMがダンスレッスンに励む『今日好き』メンバーの前に突如現れた。

ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日の15時から12日の22時まで、30時間にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生配信。この中で「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が展開されることが決定している。『今日好き』メンバーが5つのチームに分かれ、パフォーマンス力を競い合うのだ。

今回はその練習模様の様子が届けられた。メンバーがダンス練習を始めたのは約2カ月前。思い通りダンスが出来ない、たまき（今井環希）、しゅん（倉澤俊）はレッスン中に頭を抱え、たまきは涙を流しながら「ごめんなさい…」と突如泣き崩れてしまうことも。

初めて挑戦する本格的なダンスを前に不安が募る『今日好き』メンバー。そこで特別コーチとして登場したTRFのSAMが救いの手を差し伸べた。SAMが練習場に突如、姿を表すと、『今日好き』メンバーは目が点状態に。

早速各チームはこれまで練習してきたダンスをSAMに見てもらうことに。それぞれのパフォーマンスを受け、SAMは「ダンスの練習って楽しく笑顔でやっている内はそんなに身にならない。笑顔が消えたときに真剣になっていくから緊張感を持ってやった方がいいと思いました」とあえて厳しい声を投げかけた。

さらにSAMは「上手いチームに勝とうとする気持ちじゃなく、今の自分たちをどこまで磨けるかという気持ちで男子はやった方がいいと思います」と男子チームを叱咤激励。当日は神奈川・ぴあアリーナMMでパフォーマンスを行うことが決まっている。

気になるチーム分けは以下の通り。TOPを除く4チームが人気アーティストとコラボすることが決定している。

■チーム名：スカイボーイズ（中務裕太率いるLIL LEAGUEとコラボ）

今井暖大（はると） / 倉澤俊（しゅん）/ 谷本晴（はる）、鈴木駈（かける）

披露楽曲：Choo Choo TRAIN（EXILE） / AGEHA（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

監督：中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

■チーム名：RISING・ZERO（KID PHENOMENONとコラボ）

榎田一王（いおう） / 西小路侑汰（ゆうた） / 酒井理央（りお）

披露楽曲：R.Y.U.S.E.I.（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE） / Y.M.C.A.（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

監督：中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

■チーム名：TOP

内田金吾（きんご） / 曽根凌輔（りょうすけ） / 松本一彩（いっさ） / 中村圭佑（けいすけ）

披露楽曲：Love so sweet（嵐） / 初心LOVE（なにわ男子）

■チーム名：がむしゃら5（CANDY TUNEとコラボ）

田中陽菜（ひなた） / 谷村優真（ゆま） / 代田萌花（もか） / 紗和（さわ） / 時田音々（ねね）

披露楽曲：倍倍FIGHT!（CANDY TUNE） / キス・ミー・パティシエ（CANDY TUNE）

■チーム名：SANAGI（CUTIE STREETとコラボ）

多田梨音（りのん） / 佐藤芹菜（せりな） / 伊藤彩華（あやか） / 岩間夕陽（ゆうひ） / 表すみれ（すみれ） / 今井環希（たまき）

披露楽曲：かわいいだけじゃだめですか？（CUTIE STREET） / ひたむきシンデレラ（CUTIE STREET）