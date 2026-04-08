【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”：スペシャルメニュー】 4月8日 販売開始 ポップコーンバケット 4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では25周年を記念したフードメニュ