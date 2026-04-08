【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”：スペシャルメニュー】 4月8日 販売開始

ポップコーンバケット

4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では25周年を記念したフードメニューとスーベニアを撮り下ろしで紹介する。

東京ディズニーシーの各レストラン店舗では、様々なフードメニューとフードスーベニアが4月8日より販売されている。いずれも25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーが印象的に使われており、特に「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」（750円）や、「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」（650円）など、全体ジュビリーブルーに包まれた特別感あふれるメニューも数多くラインナップされている。

スーベニアではやはりジュビリーブルーが印象的な、ポップコーンバケットやミニスナックケース、カップなどが登場。また、4月14日から販売される「ダッフィー＆フレンズ」のミニスナックケースなども今回撮影できたのでご紹介する。

“スパークリング・ジュビリー”のフードスーベニア

「ダッフィー＆フレンズ」より、4月14日より販売されるミニスナックケース、タンブラー、カップ

「ダッフィー＆フレンズ」ランチケース、プレート

(C)Disney

