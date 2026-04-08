男性デュオ・CHEMISTRY（川畑要、堂珍嘉邦）が7日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波』（毎週火曜深2：00）に出演。幻のユニット名を明かした。【写真】雰囲気変わった？CHEMISTRY川畑要が近影公開CHEMISTRYは2001年に行われた同局のオーディション番組『ASAYAN』で2万人の中から選ばれ結成。デビュー曲「PIECES OF A DREAM」はミリオンヒットを記録し、今年3月に結成25周年を迎えた。MCのあのと、様々なテーマ