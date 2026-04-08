ダイソーをパトロールしていると、シンプルながら驚くほど便利なキッチングッズを発見。カットした食材を鍋やお皿にそのまま移せるほか、水切り穴付きで豆腐などの水切りもスムーズ。まな板の水分を集めるちり取り型の形状も秀逸で、地味ながら料理の効率を格段に上げる、台所に常備したい商品です。必見ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：まな板パートナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦153mm×横124mm×厚