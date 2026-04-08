100均の板を使うと捗るよ〜！「地味だけどいい仕事してくれる！」「台所に常備したい！」

ダイソーをパトロールしていると、シンプルながら驚くほど便利なキッチングッズを発見。カットした食材を鍋やお皿にそのまま移せるほか、水切り穴付きで豆腐などの水切りもスムーズ。まな板の水分を集めるちり取り型の形状も秀逸で、地味ながら料理の効率を格段に上げる、台所に常備したい商品です。必見ですよ！

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商品情報

商品名：まな板パートナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦153mm×横124mm×厚さ17mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880174

地味にいい仕事します！ダイソーの便利グッズをチェック

キッチングッズ売り場で見つけた、ダイソー の『まな板パートナー』。一見するととてもシンプルで地味なアイテムなのですが、実際に使ってみると「これは便利！」と実感できる、まさに縁の下の力持ちのような存在でした。

キッチン作業がスマートに！ダイソーの『まな板パートナー』

小さなちり取りのような形状になっていて、まな板の水分をサッと集めるのに便利。洗い物の後や調理中の水気処理にも役立ち、キッチンを清潔に保つサポートもしてくれます。

そして料理中によくある、まな板でカットした食材をそのまま鍋やお皿に移したい時もこのアイテムが大活躍。板状になっているので、カットした食材をサッとすくって…

そのままお鍋へ移動可能。調理の流れがとてもスムーズになります。わざわざ手で集めたり、何度も往復したりする手間が省けるので、ちょっとした時短にもつながるのが嬉しいポイントです。

フック穴が付いているので、収納もらくちん。プチプラながらもアイデアの詰まった、優秀なアイテムです。

今回はダイソーに『まな板パートナー』をご紹介しました。

なんとこれ、水切り穴が付いており、カットした野菜に残った水気も簡単に切ることができます。こういった細かい工夫が、使い勝手の良さに繋がっていると感じました。

台所に常備したくなること間違いなし。気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。