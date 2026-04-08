今回ご紹介するのはセリアのアイディア商品！なんと誰でも簡単に、テクニックいらずでロリポップブーケが作れるブーケホルダーです。穴に挿していくだけで、キレイなブーケが完成。必要な材料もすべて100円ショップで購入できるのでおすすめです。実際に作ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：MA-2125 ロリポップ ブーケホルダー4P価格：￥110（税込）サイズ（約）：H3×直径2cm