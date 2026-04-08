100均のパーツを使えば超簡単！挿すだけで人気のアレが作れる！テク不要の便利なアイテム

今回ご紹介するのはセリアのアイディア商品！なんと誰でも簡単に、テクニックいらずでロリポップブーケが作れるブーケホルダーです。穴に挿していくだけで、キレイなブーケが完成。必要な材料もすべて100円ショップで購入できるのでおすすめです。実際に作ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：MA-2125 ロリポップ ブーケホルダー4P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H3×直径2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929921255

ロリポップでミニブーケが作れる！セリアで見つけたアイディア商品

セリアの季節もの売り場でユニークなアイテムを発見！その名も『MA-2125 ロリポップ ブーケホルダー4P』です。

なんとロリポップキャンディブーケが作れるというアイディア商品。プレゼント作りに便利なアイテムです。

パッケージのように、ロリポップキャンディでお花の形を作るには、ロリポップキャンディ7本と竹ひごなどの棒1本、が必要です。

今回はロリポップを3本、同じくセリアで購入した毛糸のお花ピックを3本用意して、ミニブーケを作ってみます。やや本数は少ないですが、作っていきましょう！

テクニックいらずで簡単！材料も100円ショップでそろう

仕組みとしてはシンプルで、『MA-2125 ロリポップ ブーケホルダー4P』の穴にロリポップやお花ピックを挿していくだけ！

難しい工程は一切なく、穴に挿していくだけでキレイなブーケになるようになっています。不器用でもキレイに作れるのはうれしいですね。

ミニブーケができたら、仕上げにブーケホルダーが見えないよう資材でラッピングし、リボンをかければ完成です！

今回は本数が少ないですが、それでも華やかな仕上がりに。テクニックいらずでかわいいロリポップブーケが作れるので、プチギフトにおすすめですよ。

今回はセリアで購入した『MA-2125 ロリポップ ブーケホルダー4P』をご紹介しました。ロリポップやブーケ作りに必要な資材もすべて100円ショップで手に入るので、手軽なのもうれしいポイント。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。