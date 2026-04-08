＜東建ホームメイトカップ事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞男子ツアー開幕戦を翌日に控えたこの日、雲一つない青空のもと、昨年12月に亡くなった尾崎将司氏（享年78歳）の追悼セレモニーが行われた。【追悼ショット】尾崎将司氏のオウンネームボールを青空に飛ばした「父親は生前、男子ツアーのさらなる盛り上がりを本当に願っておりました。男子ならではの迫力、技術、そして