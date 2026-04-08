パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは4月3日、コスメ展示会「#ドンコスフェスティバル2026SS」内にて、「#ドンコスヒットアワード2026SS」を発表した。#ドンコスヒットアワード2026SSドンコスヒットアワードとは、2025年下半期(7〜12月)に支持を集めたコスメをランキング形式で発表する企画。10万点を超えるコスメの中から、販売実績やインバウンド需要など、多角的な観点に基づき全6部門のトップ5、計30商品