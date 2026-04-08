LX500dの魅力とはトヨタのタイ法人は、2026年3月25日から開催されている「第47回バンコク・インターナショナル・モーターショー2026」において、レクサス「LX」のディーゼルエンジン搭載モデル「LX500d」を実車展示しました。LXは同ブランドの最上級SUVとして1996年に初代が誕生したモデルです。トヨタ「ランドクルーザー」のレクサス版にあたり、北米や中近東など世界50以上の市場に投入され、累計販売台数は50万台を超えるほ