俳優の中尾明慶が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。この春、小学校を卒業した長男（※YouTubeでの愛称はトカゲくん）を祝い、実家で食事会を楽しむ様子を披露した。【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショット中尾は、実母、長男と食卓を囲みながら「卒業おめでとうございますのごはんです」と説明。「小学校6年間、お疲れさまでした」「よく頑張りました」とねぎらいの言葉を