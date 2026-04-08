中尾明慶、妻・仲里依紗の“卒業式コーデ”を明かす「めっちゃ派手だった（笑）」 長男の小学校の卒業式に夫婦で参加
俳優の中尾明慶が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。この春、小学校を卒業した長男（※YouTubeでの愛称はトカゲくん）を祝い、実家で食事会を楽しむ様子を披露した。
【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショット
中尾は、実母、長男と食卓を囲みながら「卒業おめでとうございますのごはんです」と説明。「小学校6年間、お疲れさまでした」「よく頑張りました」とねぎらいの言葉をかけ、隣の席の長男と乾杯した。
テーブルには、酢の物やほうれん草のおひたし、こんにゃくのピリ辛和え、ハンバーグなど、長男の好物がズラリと並んでいる。
食事を楽しみながら、トークは小学校の卒業式の話題に。
中尾は、妻で俳優の仲里依紗と共に式に出席したが「ママが一応ジャケット着て行ったんだけど、めっちゃ派手だった（笑）」と笑いながら告白し、仲の服装について「『Miu Miu』かなんかの（ブランドの）、白にチェック柄のなんかちょっとヴィンテージ風の可愛いやつだった」と説明した。
当日は、生徒・保護者たちが集まり記念撮影を行ったというが、「めっちゃ派手なジャケットだから、こんな大人数の集合写真でも（どこにいるか）わかった。（ママが）一番目立つ服着てたよ（笑）」と、卒業式でも仲らしさを発揮していたことを明かしていた。
長男には「楽しいことしかねえよ。中学生、高校生。無双状態だから。最高だよ」とこれから迎える“青春時代”について伝え、「頑張ってね」とエールを送った。
コメント欄には「トカゲ君、ご卒業おめでとうございます 素敵な動画でした」「もう中学生って早いですね〜」「パパであって、お兄ちゃんみたいで友だちみたいで2人の関係が羨ましい」「奥様のお洋服をちゃんと可愛いって言ってるのにほんとさすがすぎる」「中学校生活楽しんでくださいね」など、さまざまな声が寄せられている。
中尾と仲は、2013年4月に結婚、同年10月に長男が誕生した。
【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショット
中尾は、実母、長男と食卓を囲みながら「卒業おめでとうございますのごはんです」と説明。「小学校6年間、お疲れさまでした」「よく頑張りました」とねぎらいの言葉をかけ、隣の席の長男と乾杯した。
テーブルには、酢の物やほうれん草のおひたし、こんにゃくのピリ辛和え、ハンバーグなど、長男の好物がズラリと並んでいる。
中尾は、妻で俳優の仲里依紗と共に式に出席したが「ママが一応ジャケット着て行ったんだけど、めっちゃ派手だった（笑）」と笑いながら告白し、仲の服装について「『Miu Miu』かなんかの（ブランドの）、白にチェック柄のなんかちょっとヴィンテージ風の可愛いやつだった」と説明した。
当日は、生徒・保護者たちが集まり記念撮影を行ったというが、「めっちゃ派手なジャケットだから、こんな大人数の集合写真でも（どこにいるか）わかった。（ママが）一番目立つ服着てたよ（笑）」と、卒業式でも仲らしさを発揮していたことを明かしていた。
長男には「楽しいことしかねえよ。中学生、高校生。無双状態だから。最高だよ」とこれから迎える“青春時代”について伝え、「頑張ってね」とエールを送った。
コメント欄には「トカゲ君、ご卒業おめでとうございます 素敵な動画でした」「もう中学生って早いですね〜」「パパであって、お兄ちゃんみたいで友だちみたいで2人の関係が羨ましい」「奥様のお洋服をちゃんと可愛いって言ってるのにほんとさすがすぎる」「中学校生活楽しんでくださいね」など、さまざまな声が寄せられている。
中尾と仲は、2013年4月に結婚、同年10月に長男が誕生した。