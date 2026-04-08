きのう、川崎市の工場で足場が崩れ、作業員5人が落下しました。救助されて病院に運ばれていた4人のうち3人が死亡し、残る1人の行方が今も分かっていません。きのう午後4時半前、川崎市川崎区のJFEスチールの工場で「足場が崩れ、複数の人が落下した」と通報がありました。警察によりますと、落下したのは男性作業員5人で、4人が救助されて病院に運ばれましたが、このうち、千葉県千葉市の会社員・小池湧さん（29）と、千葉県稲毛市