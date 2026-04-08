俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）が8日、初回放送を迎える。このたび、第1話と第2話のゲストに、森口瑤子、厚切りジェイソン、ゆうたろう、遠藤雄弥、山田キヌヲの出演することが明かされた。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がか