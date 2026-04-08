『LOVED ONE』森口瑤子＆ゆうたろうが親子役で初回登場 厚切りジェイソンは刑事役で出演
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）が8日、初回放送を迎える。このたび、第1話と第2話のゲストに、森口瑤子、厚切りジェイソン、ゆうたろう、遠藤雄弥、山田キヌヲの出演することが明かされた。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
今夜初回を迎える第１話のゲストには、既報の通り森口瑤子とゆうたろうが出演。さらに新たなゲストとして厚切りジェイソンの出演も決定した。森口が演じるのは、被害者の母親・相川友里江（あいかわ・ゆりえ）。ゆうたろうは、第１話の事件の被害者となる相川圭太郎（あいかわ・けいたろう）を演じる。圭太郎は、水深40センチの池で倒れているところを発見され、MEJが初めて向き合う事件の発端となる。そして、厚切りジェイソンが演じるのは刑事・ジョン。ディーン演じる真澄がアメリカでメディカルイグザミナーとして活動していた頃、数々の事件現場でともに捜査にあたってきた人物である。法医学者と刑事という立場でありながら、ジョンは真澄に厚い信頼と尊敬を寄せ、共に事件解決に挑んできた良きパートナーでもある。
また来週４月15日放送の第2話には、遠藤雄弥と山田キヌヲがゲスト出演。遠藤が演じるのは、第２話で起こる事件現場近くのアパートに暮らす住人・武村一哉（たけむら・かずや）。一方、山田は、医師の今林実里（いまばやし・みさと）を演じる。それぞれがどのような形で事件と関わっていくのか…。
◆森口瑤子
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「新ドラマの第１話という大切な回に出演させていただけることを光栄に思います。私の撮影シーンは重い場面が多かったのですが、主演のディーン・フジオカさんのお人柄もあり、現場はとても明るく、笑いの絶えない温かな雰囲気でした。その空気に助けていただきながら、リラックスして撮影に臨むことができました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「『LOVED ONE』は、法医学を軸にした謎解きとともに、登場人物それぞれの心の葛藤などにも注目していただきたいドラマです」
◆厚切りジェイソン
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「台本を読んで、僕の出るシーンが、ずっと個人的に見ていたアメリカの刑事ドラマのような事件現場で、すぐイメージが湧きました。そんなシーンをディーン・フジオカさんと共演できると聞いて、ワクワクしました。アメリカ時代でのシーンということもあり、本場のパトカーなどもあり、日本にいるのを忘れてしまうほどでした。また、ディーンさんは英語でも柔軟にアドリブで対応してくださり、僕自身落ち着いてお芝居に挑戦できました。現場でのお話も尽きず、もっとお話したいこともあったので、ぜひ少なくとも…もう一回は共演したいです(笑)」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「注目ポイントの一つは、ディーンさんと僕の英語でのやりとりだと思います。海外ドラマを見ている気分で本格的なアメリカ出演を楽しみにしてくださいませ！」
◆ゆうたろう
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「自分にとって経験のない役どころだったので、まずはワクワクする気持ちがありました。ディーン・フジオカさんとは６年前のドラマ『シャーロック』以来の共演でしたので、再会への緊張とともに、成長した姿を見せられる機会をいただけたことが、すごくうれしかったです。また、ハードな撮影シーンが続く毎日でしたが、スタッフさんたちの手厚いサポートがとてもありがたく、母親役の森口さんや共演者の皆さまをはじめ、周囲の方々にすごく優しくしていただきました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「初めての経験が多かったのですが、どんな作品になっているか僕自身もすごく楽しみです。たくさんのことに挑戦させていただいた作品ですので、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです」
◆遠藤雄弥
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「第２話の脚本を読ませていただき、ミステリーと人間ドラマの掛け合わせが、非常に読み応えがありました。ある種、複雑な心境の武村をどう演じたらいいかなぁとワクワクしました。演出の並木さん、そして松山さんは、ドラマ『VOICE［ヴォイス］〜命なき者の声〜』でご一緒して以来の再会でした。そんな17年前…の作品ぶりに並木さんとご一緒できたこと、現場で松山さんと再会できたこと、なんだかとてもエモかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「僕が演じさせていただきました、武村の衣装にも注目してみてください。彼の生活感やリアリティーが出るように衣装スタッフの方が入念にエイジングをしてくれました。ストーリーの方では、ミステリー要素と人間ドラマの点と点がつながっていくのも大きな見どころです。ぜひご覧ください」
◆山田キヌヲ
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「並木監督と久々の再会でした。衣装合わせでしっかりお話しすることができ、撮影が楽しみでした。監督を始め、スタッフ、共演者の皆さまが温かく現場に迎えてくださり、うれしかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「見えにくいかと思いますが、白衣のポケットに本物の聴診器が入っています。胸ポケットにもペンやPHSホルダー、IDカード…意外と肩が凝りました（笑）。リアルな小道具や美術にもぜひ、ご注目ください」
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
また来週４月15日放送の第2話には、遠藤雄弥と山田キヌヲがゲスト出演。遠藤が演じるのは、第２話で起こる事件現場近くのアパートに暮らす住人・武村一哉（たけむら・かずや）。一方、山田は、医師の今林実里（いまばやし・みさと）を演じる。それぞれがどのような形で事件と関わっていくのか…。
◆森口瑤子
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「新ドラマの第１話という大切な回に出演させていただけることを光栄に思います。私の撮影シーンは重い場面が多かったのですが、主演のディーン・フジオカさんのお人柄もあり、現場はとても明るく、笑いの絶えない温かな雰囲気でした。その空気に助けていただきながら、リラックスして撮影に臨むことができました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「『LOVED ONE』は、法医学を軸にした謎解きとともに、登場人物それぞれの心の葛藤などにも注目していただきたいドラマです」
◆厚切りジェイソン
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「台本を読んで、僕の出るシーンが、ずっと個人的に見ていたアメリカの刑事ドラマのような事件現場で、すぐイメージが湧きました。そんなシーンをディーン・フジオカさんと共演できると聞いて、ワクワクしました。アメリカ時代でのシーンということもあり、本場のパトカーなどもあり、日本にいるのを忘れてしまうほどでした。また、ディーンさんは英語でも柔軟にアドリブで対応してくださり、僕自身落ち着いてお芝居に挑戦できました。現場でのお話も尽きず、もっとお話したいこともあったので、ぜひ少なくとも…もう一回は共演したいです(笑)」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「注目ポイントの一つは、ディーンさんと僕の英語でのやりとりだと思います。海外ドラマを見ている気分で本格的なアメリカ出演を楽しみにしてくださいませ！」
◆ゆうたろう
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「自分にとって経験のない役どころだったので、まずはワクワクする気持ちがありました。ディーン・フジオカさんとは６年前のドラマ『シャーロック』以来の共演でしたので、再会への緊張とともに、成長した姿を見せられる機会をいただけたことが、すごくうれしかったです。また、ハードな撮影シーンが続く毎日でしたが、スタッフさんたちの手厚いサポートがとてもありがたく、母親役の森口さんや共演者の皆さまをはじめ、周囲の方々にすごく優しくしていただきました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「初めての経験が多かったのですが、どんな作品になっているか僕自身もすごく楽しみです。たくさんのことに挑戦させていただいた作品ですので、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです」
◆遠藤雄弥
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「第２話の脚本を読ませていただき、ミステリーと人間ドラマの掛け合わせが、非常に読み応えがありました。ある種、複雑な心境の武村をどう演じたらいいかなぁとワクワクしました。演出の並木さん、そして松山さんは、ドラマ『VOICE［ヴォイス］〜命なき者の声〜』でご一緒して以来の再会でした。そんな17年前…の作品ぶりに並木さんとご一緒できたこと、現場で松山さんと再会できたこと、なんだかとてもエモかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「僕が演じさせていただきました、武村の衣装にも注目してみてください。彼の生活感やリアリティーが出るように衣装スタッフの方が入念にエイジングをしてくれました。ストーリーの方では、ミステリー要素と人間ドラマの点と点がつながっていくのも大きな見どころです。ぜひご覧ください」
◆山田キヌヲ
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「並木監督と久々の再会でした。衣装合わせでしっかりお話しすることができ、撮影が楽しみでした。監督を始め、スタッフ、共演者の皆さまが温かく現場に迎えてくださり、うれしかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「見えにくいかと思いますが、白衣のポケットに本物の聴診器が入っています。胸ポケットにもペンやPHSホルダー、IDカード…意外と肩が凝りました（笑）。リアルな小道具や美術にもぜひ、ご注目ください」